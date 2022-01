Quirinale: Letta, fondamentale vertice domattina, non spaccare maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto che domattina le forze di governo si siedano ad un tavolo” perché “è fondamentale che non si spacchi la maggioranza sul Quirinale". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, lasciando Montecitorio. Inoltre, ha chiarito Letta, “è necessario tenere conto della novità” relativa “alla decisione di Forza Italia di procedere in maniera autonoma rispetto al resto del centrodestra" sulle trattative per il Quirinale. (Rin)