Colombia: Banca centrale aumenta di un punto il Tasso di sconto portandolo al 4 per cento

- La Banca centrale della Colombia (Banco de la Republica - Banrep) ha annunciato un aumento di un punto del Tasso ufficiale di sconto portandolo dal 3 al 4 per cento. Si tratta del quarto incremento deciso dall'istituzione monetaria da settembre del 2021, quando il Tus si trovava all'1,75 per cento, ed il maggiore dei quattro in termini percentuali. A motivare la decisione, si legge in una nota ufficiale, la persistente tendenza al rialzo dell'inflazione derivata sia dal contesto di espansione economica interna che dallo scenario internazionale. Decisivo l'ultimo dato sull'inflazione di dicembre che ha segnato un +0,73, un dato superiore di 30 punti alla stima della Banrep. Con quel dato l'inflazione finale del 2021 è risultata del 5,62 per cento e le proiezioni della Banca centrale per il 2022 sono passate ad un 4,5 per cento nel 2022 e del 3,6 per cento nel 2023. Per quanto riguarda la crescita la proiezione della Banrep è invece del +4,3 per cento nel 2022 dopo il +10 per cento del 2021.(Vec)