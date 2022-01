Quirinale: Di Maio, indecoroso "bruciare" Belloni, non va bene metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso". E' quanto afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Lo avevo detto ieri: prima di bruciare nomi - ha rimarcato - bisognava trovare l'accordo della maggioranza di governo. Tutto ciò, inoltre, dopo che oggi è stata esposta la seconda carica dello Stato. Così non va bene, non è il metodo giusto”, ha aggiunto.(Rin)