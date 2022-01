Argentina: accordo con Fmi, governo incassa primo parere positivo dell'opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto con sede a Washington sottolinea che l'accordo include anche "una strategia per ridurre progressivamente i sussidi energetici" e "un'intesa su un quadro per l'attuazione della politica monetaria nell'ambito di un approccio su più fronti per affrontare la persistente inflazione". Nella nota si afferma che le parti "hanno anche convenuto che un ulteriore sostegno finanziario da parte dei partner internazionali dell'Argentina aiuterebbe a rafforzare la resilienza esterna del Paese e i suoi sforzi per garantire una crescita più inclusiva e sostenibile". "Come sempre, l'accordo finale su un accordo di programma è soggetto all'approvazione del comitato esecutivo dell'Fmi", conclude la nota. (segue) (Arb)