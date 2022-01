Argentina: accordo con Fmi, governo incassa primo parere positivo dell'opposizione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro argentino ha concluso la conferenza stampa affermando che l'accordo raggiunto con l'Fmi rappresenta un fatto "inedito", in quanto "non prevede nessuna riforma strutturale, nessuna privatizzazione, e promuove misure per la crescita". "Questo accordo permetterà che in Argentina prosegua la ripresa, è un accordo ragionevole", ha aggiunto il titolare delle Finanze e principale negoziatore dell'intesa con l'organismo guidato da Kristalina Georgieva. "Eravamo di fronte a due alternative, una insostenibile ed una sostenibile, questo accordo permette di dare maggiore prevedibilità e minor incertezza al futuro, è il miglior accordo che si poteva raggiungere, e permette all'Argentina di proseguire su un cammino percorribile", ha insistito Guzman, che ha concluso affermando che nonostante l'intesa "c'è moltissimo da fare" (Arb)