Quirinale: alla fine ecco spuntare l'ipotesi di un presidente della Repubblica donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Sto lavorando perché ci sia un presidente donna, in gamba. Non faccio nomi". L'annuncio è arrivato poco fa, lasciando Montecitorio, da Matteo Salvini in persona. Un vero e proprio colpo di scena, confermato a stretto giro di posta da Giuseppe Conte. "Saremmo veramente contenti ci fosse la sensibilità e la disponibilità di tutte le forze politiche di considerare la possibilità di avere un presidente della Repubblica donna. A me farebbe molto piacere un presidente donna, un alto profilo e super partes", ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle parlando con i cronisti sempre fuori dalla Camera. E qui, tornano in ballo i nomi dell'ex segretario generale della Farnesina ed attuale direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni, oltre che del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e della presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), Paola Severino. La partita, comunque, è ancora aperta e può riservare altre sorprese. Ci potrebbero essere nelle prossime ore ulteriori colloqui ai massimi livelli: in serata fonti della Lega hanno dovuto smentire un presunto incontro tra lo stesso Salvini ed il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Naturalmente, resta in campo per il Quirinale la terna composta da Sergio Mattarella (sponsorizzato in particolare dai grandi elettori del centrosinistra e che sta ottenendo in questi istanti numerosi consensi durante il sesto scrutinio), ancora Draghi e Pier Ferdinando Casini. (Rin)