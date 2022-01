Yemen: inviato Usa, preoccupazione per impatto escalation militare sui civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti esprime preoccupazione per il “profondo impatto” della recente escalation militare in Yemen sui civili, lancia un appello per fornire aiuti umanitari urgenti e chiede di riunire le parti in causa per sostenere un processo di pace inclusivo guidato dalle Nazioni Unite. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, dopo il tour dell’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, a Riad, Abu Dhabi, Dubai, Mascate e Londra. Il diplomatico Usa “ha concentrato i suoi impegni sull'urgente necessità di una riduzione dell'escalation e della protezione dei civili, compreso il personale statunitense e yemenita delle Nazioni Unite detenuto a Sana'a”. Lenderking ha ricordato la mancanza di finanziamenti umanitari, dopo che le organizzazioni non governative sono state costrette a tagliare l'assistenza a milioni di yemeniti. L’Onu, infatti, stima che nel 2022 saranno necessari 3,9 miliardi di dollari per soddisfare i bisogni degli yemeniti. Durante conversazioni separate in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, Lenderking ha ribadito “l'impegno incrollabile del governo degli Stati Uniti a sostegno della difesa dei loro territori, dei loro cittadini e delle migliaia di cittadini statunitensi che risiedono nella regione”. Il diplomatico statunitense ha poi “sottolineato la condanna del governo degli Stati Uniti dei recenti attacchi Houthi contro gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita che hanno ucciso civili”, esprimendo però anche “profonda preoccupazione le recenti notizie di vittime civili dagli attacchi aerei della Coalizione nello Yemen”. (Res)