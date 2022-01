Quirinale: Calenda, voteremmo Belloni con convizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremmo la Belloni con convinzione", scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Cartabia ha più esperienza come garante della Costituzione. Belloni più esperienza come rapporti internazionali. Entrambe sono fuoriclasse. E non possiamo perdere l’occasione. Una donna preparata al vertice delle istituzioni. Finalmente", conclude. (Rin)