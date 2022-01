Libia: fonti “Nova” smentiscono attentato contro ministra Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero della Giustizia del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia smentiscono che la titolare del dicastero, Halima Abdul Rahman, sia scampata oggi a un tentativo di assassinio. Si è trattato, invece, di un banale caso di furto d’automobile. Diversi media arabi, come l’emittente televisiva libica “Al Saa 24” e l’emittente panaraba “Al Hadath”, quest'ultima parte del network con sede a Dubai "Al Arabiya", hanno dato nel pomeriggio la notizia di un attentato contro la ministra presso Al Sawani Road, vicino al quartiere Al Aziziya della capitale. Secondo questa ricostruzione, un fuoristrada Toyota avrebbe intercettato la vettura della ministra, fermandola: a quel punto sarebbe sceso un uomo armato che avrebbe sparato contro l’auto. Le cose però sono andate diversamente. “Il ministro stava visitando la sua famiglia nell'area di Al Sawani, a sud di Tripoli, senza scorta. Un gruppo armato ha cercato di rubarle l’auto mentre lei era ancora in casa: probabilmente i ladri non sapevano nemmeno a chi appartenesse la vettura”, ha spiegato la fonte, definendo “propaganda” le notizie sul tentativo di assassinio della Abdul Rahman. (Lit)