Quirinale: Renzi, stimo Belloni ma non la voteremo, sbagliato passare da Dis al Colle

- Elisabetta Belloni "è una straordinaria professionista che stimo molto, un'amica, e la volevo come ministro degli Esteri nel 2014” ma oggi “è il capo dei servizi segreti del Paese. Indipendentemente dal nome penso che in una democrazia il capo dei servizi segreti non diventi presidente della Repubblica”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda. “Se il nome sarà questo noi proporremo di non votarlo. Non penso che sia possibile votare il capo del Dis alla presidenza della Repubblica. C’è un codice etico ed istituzionale”, ha aggiunto. (Rin)