Rifiuti: il Consiglio di Stato accoglie ricorso ministero Difesa su discarica Monte Carnevale

20 luglio 2021

- È già stata revocata dall'ex sindaca Virginia Raggi l'ordinanza sindacale con la quale si indicava un'area di Monte Carnevale come idonea a ospitare la discarica di Roma. Stasera, però, è arrivato anche il Consiglio di Stato a confermare che nel sito, che cade nella Valle Galeria, non si possono conferire i rifiuti urbani della Capitale. A riferilo sono gli esponenti del Comitato Valle Galeria libera che spiegano: "Alla fine la giustizia ha definitivamente vinto. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero della difesa che annulla le autorizzazioni concesse dall'ufficio regionale dei rifiuti del Lazio per la realizzazione della discarica di inerti e fanghi, il Consiglio di Stato di fatto preclude anche ogni altra possibile realizzazione di discariche di rifiuti solido urbani (Rsu). Dopo gli arresti della dirigente apicale Flaminia Tosini e dell'imprenditore Valter Lozza avvenuti a marzo 2021 proprio a seguito di autorizzazioni concesse sulla discarica di RSU questa è un'altra pietra tombale su una delle vicende più torbide riguardanti la gestione dei rifiuti. Da subito il Comitato Valle Galeria Libera ha rilevato innumerevoli anomalie. Esprimiamo la nostra più grande soddisfazione per l'epilogo e ringraziamo il prezioso supporto del Ministero della Difesa che ha convinto i giudici del Consiglio di Stato di effettivi vizi procedurali. Tuttavia non ci fermiamo a questo successo e andremo fino in fondo con i nostri ricorsi per dimostrare la non fattibilità del progetto per evidenti motivi idrogeologici. Auspicando che la Valle Galeria sia da qui in avanti ritenuta non idonea a nessuna discarica". (Rer)