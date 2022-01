© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’idea che il capo dei servizi segreti in carica diventi presidente della Repubblica è per me inaccettabile. Si tratta di una deriva anti istituzionale che non ha precedenti. Noi non voteremo Elisabetta Belloni. Che è una mia amica. Ma dai servizi segreti non si va al Quirinale: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)