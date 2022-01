Quirinale: fonti Leu su Belloni, assolutamente inopportuna candidatura capo servizi segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tutto il rispetto per la competenza e la capacità di Elisabetta Belloni, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche". Lo affermano fonti di Liberi e uguali nel commentare l'ipotesi della candidatura di Elisabetta Belloni alla presidenza della Repubblica. (Rin)