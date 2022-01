Quirinale: M5s, è momento di eleggere una donna come presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post su Facebook, sottolinea: "Il nostro presidente Giuseppe Conte lo ha detto fin dall’inizio delle trattative: è il momento di eleggere una donna come presidente della Repubblica. Può essere un passaggio storico, una straordinaria innovazione del nostro sistema politico. Adesso l’idea del M5s ha convinto anche le altre forze politiche". Il M5s aggiunge: "Quando abbiamo parlato di donne non abbiamo mai pensato ad una 'etichetta' generica, ma a profili di grande qualità, di straordinaria esperienza, di spiccata autorevolezza e soprattutto in grado di rappresentare, senza distinzioni, tutti i cittadini del Paese. Alcuni dei nomi individuati dal M5s sono stati portati subito sui tavoli delle trattative, a dimostrazione che per noi il riferimento al profilo femminile non è retorico, ma concreto e convinto. Nelle prossime ore si lavorerà perché questa idea abbia un nome e un volto. Un nome e un volto femminile per la prima volta nella storia della nostra Repubblica. È il momento, insomma. È il momento per l’Italia di eleggere una donna presidente". (Rin)