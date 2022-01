Quirinale: Renzi, con stallo aumenta possibilità andare da Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sergio Mattarella è un galantuomo. E’ chiaro che lo voterei anche oggi ma il problema è che lui ha chiesto di non essere tirato per la giacchetta. Ma ogni giorno che va avanti lo stallo, diventa più probabile il fallimento di chi doveva gestire questa partita e quindi anche la possibilità di andare da Mattarella. Come reagirà è un argomento complesso”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando fuori da Montecitorio. (Rin)