Egitto-Italia: Patrick Zaki “torna” all’Università di Bologna e tiene un esame a distanza

- Patrick Zaki ha sostenuto a distanza l’ultimo esame del primo semestre all’Università Alma Mater di Bologna, a pochi giorni dalla prossima udienza sul suo caso prevista il primo febbraio in Egitto. Lo ha reso noto lo stesso Zaki in un post su Facebook. “Oggi ho finalmente sostenuto l'ultimo esame ('Movimenti femminili nella storia moderna italiana') del mio primo semestre al master, che avrei dovuto a Bologna nel febbraio 2020”, ha detto stesso. Un rientro in Italia mai avvenuto dopo l’arresto e i 22 giorni di custodia prima di essere scarcerato a dicembre scorso, nonostante il processo ancora pendente. (Res)