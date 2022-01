Scuola: Di Giorgi (Pd), 84 per cento in presenza ottima notizia, ora semplificare quarantene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati settimanali del ministero dell'Istruzione "ci dicono che circa l'84 per cento degli studenti sta svolgendo le attività in presenza. E' una notizia che ci dà ulteriore fiducia, e ci conferma la bontà della scelta di mantenere il più possibile la scuola in presenza". Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "E' un risultato - prosegue l'esponente Pd - che abbiamo fortemente voluto e come Pd abbiamo sempre sostenuto il governo su questa linea, convinti che, nonostante le difficoltà di gestione delle quarantene, sia giusto che i nostri ragazzi frequentino la scuola, è un obiettivo troppo importante per la loro formazione e la loro crescita. Adesso - conclude Di Giorgi - è necessario semplificare il sistema delle quarantene, per renderlo più pratico ed efficace, e su questo stiamo sollecitando il governo". (Rin)