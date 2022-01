Messico-Argentina: ministro Ebrard si congratula con Fernandez per accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, si è congratulato con il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, per l'accordo raggiunto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito Stand By di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. "Congratulazioni al presidente Fernandez. Auguriamo successo e prosperità al popolo fratello che guida la nostra Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi nel 2022", ha scritto Ebrard in un messaggio sul suo profilo Twitter, dove fa riferimento alla presidenza pro tempore argentina della Celac. Il Messico si era già espresso a favore della posizione argentina attraverso una dichiarazione dello stesso presidente Andrés Manuel Lopez Obrador che aveva chiesto all'Fmi di "non imporre condizioni che impoveriscano il popolo argentino". (segue) (Abu)