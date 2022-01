Regno Unito: ministero Esteri ammette errori su evacuazione animali dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri britannico si è scusato per aver dato risposte imprecise ai parlamentari sull'evacuazione degli animali durante la caduta di Kabul nell'agosto del 2021. Come ha riferito l'emittente "Bbc", il funzionario Philip Barton ha detto di aver "inavvertitamente" fuorviato una commissione che indaga sulla politica britannica in Afghanistan. Le email trapelate alla commissione suggeriscono che il primo ministro Boris Johnson avesse autorizzato l'evacuazione degli animali e del personale di enti di beneficenza. Il premier tuttavia nega di aver avuto un ruolo nella decisione di evacuare gli animali per conto dell'associazione Nowzad, gestita dall'ex marine Pen Farthing. Circa 15 mila persone sono state evacuate per via aerea dalla capitale afgana quando i talebani hanno preso il controllo della città dopo il ritiro delle forze militari occidentali. Negli stessi giorni, Farthing e 150 animali hanno lasciato l'aeroporto di Kabul su un volo pagato attraverso donazioni. Il governo di Londra aveva dato il via libera al volo. (Rel)