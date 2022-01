Rifiuti: Forza Italia Civitavecchia, dopo ok a biodigestore Pd e M5s non parlino più di ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è almeno chiarito un dato politico una volta per tutte: Pd e Movimento 5 stelle non sono più autorizzati a dispensare lezioncine sull'ambiente a chicchessia. La Regione Lazio da loro targata, quella di Zingaretti e della transizione ecologica, ha scritto nero su bianco che intende imporre a Civitavecchia, contro il parere di Comune, autorità sanitarie e Sovrintendenza archeologica, un megaimpianto da 125 mila tonnellate annue". È quanto si legge in una nota di Forza Italia di Civitavecchia. "Chiaramente Forza Italia sarà tra coloro che si opporranno a questa scelta - prosegue la nota - che calpesta le più elementari aspirazioni del nostro territorio a scegliere di quale sviluppo dotarsi. Sarà nostra cura anche cercare di capire se tra le pieghe di questi investitori tanto ascoltati in Regione vi sia qualche conoscenza che magari potrebbe spiegarci come un maxiprogetto di questa portata possa arrivare a dama a fari spenti e nel silenzio degli amministratori regionali. Non vogliamo comunque più sentir parlare di questi imbroglioni. Forza Italia, dal canto suo, sta al fianco dei lavoratori del porto, delle maestranze di Enel dirette e indirette, ai lavoratori della itticoltura e di Port mobility, con un occhio sempre alla tutela del territorio, nel rispetto dei posti del lavoro e coniugandolo con uno sviluppo sostenibile. Senza fare chiacchiere - conclude la nota -, né incensandosi con belle parole sull'ambiente per poi far firmare ai nostri compagni di viaggio politici queste schifezze. Ma la città adesso, c'è da esserne certi, ha davanti agli occhi la realtà per quella che è". (Com)