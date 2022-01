Difesa: fonti stampa, Usa potrebbero negare all'Egitto 130 milioni di dollari di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione statunitense di Joe Biden potrebbe decidere di non dare all'Egitto 130 milioni di dollari di aiuti militari per il mancato rispetto dei diritti umani nel Paese arabo. Lo riferiscono fonti vicine al dossier alla stampa internazionale, secondo quanto si legge sul sito web dell’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Si tratterebbe del 10 per cento degli 1,3 miliardi di dollari che l’Egitto dovrebbe ancora ricevere dagli Stati Uniti quest'anno. Il senatore statunitense Chris Murphy, un democratico e alleato di Biden, ha commentato con favore l’indiscrezione, affermato che il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi non è riuscito a soddisfare le "condizioni relative ai diritti umani, ristrette e completamente realizzabili" poste dall'amministrazione Usa. "Questo invia l'importante messaggio all'estero che sono finiti i giorni in cui (...) i dittatori ricevevano assegni in bianco dall'America", ha affermato Murphy in una nota. Nessuna conferma né smentita, al momento, dal dipartimento di Stato Usa. "Riteniamo che i continui progressi in materia di diritti umani rafforzerebbero le nostre relazioni bilaterali con l'Egitto", si è limitato a dire il portavoce della diplomazia statunitense, Ned Price. La notizia giunge dopo che l'amministrazione Usa ha approvato la potenziale vendita di radar per la difesa aerea e aerei C-130 Super Hercules all'Egitto per un valore combinato di oltre 2,5 miliardi di dollari. (Nys)