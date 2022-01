Cina: Olimpiadi, ambasciata a Riad plaude partecipazione Mohammed bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese a Riad ha accolto con favore la partecipazione del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Pechino il 4 febbraio. In un post via Twitter, la rappresentanza diplomatica cinese ha auspicato che questa visita "promuova lo sviluppo nel campo olimpico globale e le relazioni strategiche globali sino-saudite". Le Olimpiadi invernali di Pechino inizieranno tra una settimana, tra boicottaggi diplomatici e pandemia di Covid-19. L'adesione di leader occidentale all'evento, a quanto si apprende dalla lista, è scarsa e limitata a tre Paesi: il presidenti della Serbia, Aleksandar Vucic, e della Polonia, Andrzej Duda, e il presidente del Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, Zoran Tegeltija. Presenti invece i tradizionali alleati della Cina, tra cui il presidente della Russia, Vladimir Putin, e i capi di Stato dei cinque Paesi dell'Asia centrale: Kassym-Jomart Tokayev per il Kazakhstan, Sadyr Zhaparov dal Kirghizistan, il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon, l'omologo in Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov e il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Presenza confermata anche dall'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, che di recente hanno inviato in Cina in propri ministri degli Esteri. (Res)