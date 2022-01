Argentina: accordo con Fmi, governo incassa primo parere positivo dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Alberto Fernandez ha incassato un primo giudizio positivo, anche da parte dell'opposizione, all'accordo annunciato oggi con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. "Riteniamo positiva questa prima intesa che scongiura un pericoloso default", afferma un breve comunicato della coalizione Juntos por el Cambio (Jxc). "Aspettiamo di conoscere i dettagli dell'accordo che poi sarà valutato dal parlamento come stabilisce la legge", conclude la nota della formazione che era al governo nel 2018 con Mauricio Macri, quando il credito venne concesso. La presa di posizione di Jxc risulta importante in quanto l'accordo dovrà essere approvato dal parlamento e come ha affermato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, "sarà tanto più solido quanto maggiore sarà il sostegno dell'arco politico". (segue) (Arb)