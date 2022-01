Argentina: accordo con Fmi, governo incassa primo parere positivo dell'opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla dichiarazione del principale gruppo parlamentare all'opposizione, il governo ha incassato i giudizi favorevoli anche di imprenditori e sindacati. In un comunicato congiunto, il denominato G6 che raggruppa le principali camere settoriali dell'imprenditoria argentina (Industria, agro, commercio, banche, costruzione e borsa valori) "dichiara il suo sostegno al negoziato", affermando che "il raggiungimento di un accordo sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di rafforzamento del credito, dell'accesso al finanziamento per il settore privato, della generazione di occupazione, e dello sviluppo". Sulla stessa linea la Confederazione generale dei lavoratori (Cgt), che ha manifestato il suo "beneplacito ai termini in cui si è raggiunto l'accordo", sottolineando che il governo ha mantenuto l'impegno di difendere le politiche sociali. (segue) (Arb)