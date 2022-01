Argentina: accordo con Fmi, governo incassa primo parere positivo dell'opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cambio di questo accordo, ha affermato il ministro dell'Economia Martin Guzman parlando in conferenza stampa, l'Argentina si impegna a rispettare un programma di riordino macroeconomico che avrà come obiettivo principale quello del raggiungimento del "deficit zero" entro il 2021. Questo attraverso un percorso graduale che prevede un deficit del 2,5 per cento nel 2022, dell'1,9 per cento nel 2023, e dello 0,9 per cento 2024. Sul fronte finanziario il Tesoro dell'Argentina si impegna inoltre a rinunciare completamente al finanziamento da parte della Banca centrale entro il 2024, sostituendolo con un finanziamento in pesos sul mercato locale. Sul fronte dell'inflazione il programma accordato prevede che il governo argentino porti avanti "un insieme di politiche" che vadano dallo sviluppo dei settori produttivi che generino valute attraverso l'export, al rafforzamento della sostenibilità delle finanze pubbliche agli accordi sui prezzi, che nei prossimi due anni "avranno un ruolo importante" ha detto Guzman. (segue) (Arb)