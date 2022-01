Scuola: Pianese (Coisp), a Roma fatti intollerabili contro agenti polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento delicato che sta vivendo il Paese, e a fronte di una tragedia come quella accaduta al giovanissimo Lorenzo Parelli, ci chiediamo se sia possibile che un gruppo di violenti non trovi niente di meglio che aggredire i poliziotti, colpevoli di svolgere il proprio dovere. Questi individui vanno definiti per quello che sono: dei delinquenti. Non possiamo più accettare che le manifestazioni di piazza si trasformino in attacchi sistematici alle forze di polizia". Così il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese, commenta i petardi lanciati a Roma contro gli agenti di polizia nel corso della manifestazione degli studenti. (Rer)