Energia: Ev, posizione Cingolani su nucleare irresponsabile e contro interessi Italia (2)

- "Condividiamo le conclusioni del gruppo europeo di esperti di finanza verde che bocciano senza remore l'introduzione di gas e nucleare in tassonomia, in quanto la ricaduta di una simile decisione sul mercato finanziario sarebbe devastante rispetto agli obiettivi del Green deal. Al contrario, è necessario circoscrivere il più possibile gli investimenti verdi - concludono Bonelli ed Evi -, in modo da orientare il mercato verso investimenti a prova di futuro, come le fonti rinnovabili, l'economia circolare e la riduzione delle emissioni: sono queste le stelle polari della transizione ecologica". (Com)