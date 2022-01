Quirinale: Laforgia (Leu), grandi elettori si esprimano in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partiti divisi, persino al loro interno oltre che tra di loro, sulla prospettiva politica, difficilmente possono individuare una soluzione che sia all’altezza di questa fase. I grandi elettori, a questo punto, si esprimano nel pieno della loro autonomia". Lo sottolinea il senatore di Leu Francesco Laforgia. "Si elegga un presidente che non sia il frutto di un accordo tra leader deboli, spesso sconnessi dai loro stessi gruppi parlamentari, ma come espressione della volontà dei grandi elettori. In questa sesta votazione può arrivare un segnale in questa direzione", conclude. (Rin)