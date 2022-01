Energia: ministro Grecia, interconnettore EuroAsia consolida cooperazione con Cipro e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo elettrico sottomarino tra Grecia, Cipro e Israele consolida la "cooperazione strategica" tra i tre Paesi e rappresenta un passo importante nel rafforzamento della sicurezza energetica nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia greco, Kostas Skrekas, commentando l'approvazione da parte della Commissione europea del finanziamento da 657 milioni di euro per sostenere il progetto e quindi l'interconnessione tra Cipro e la rete europea. Skrekas ha definito il progetto di "importanza storica" ed il finanziamento un "chiaro voto di fiducia" da parte dell'Ue per mettere fine all'isolamento energetico dell'isola di Cipro. La ministra dell'Energia cipriota, Natasa Pilides, ha annunciato ieri che l'Unione europea ha previsto di stanziare 657 milioni di euro per la costruzione del cavo elettrico sottomarino EuroAsia, che dovrà collegare le reti di Israele, Cipro e Grecia. Secondo la ministra Pilides, si tratta del più grande investimento europeo a Cipro e servirà per connettere la rete elettrica del Paese all'isola greca di Creta. Il tratto in questione del cavo elettrico EuroAsia ha un costo stimato di 1,6 miliardi di euro. Pilides ha sottolineato l'importanza geopolitica del progetto, che garantirà sicurezza energetica all'isola del Mediterraneo orientale contribuendo anche alla transizione ecologica. I ministri dell'Energia di Cipro, Grecia e Israele hanno firmato un accordo su questo cavo elettrico lo scorso ottobre al fine di accelerare sui lavori tecnici e sulle approvazioni per lo studio di fattibilità. La prima fase del cavo elettrico dovrebbe essere completata entro il 2025. L'importanza del collegamento elettrico EuroAsia è ancora maggiore dopo che nei giorni scorsi è emersa la probabile non fattibilità economica del gasdotto EastMed. (segue) (Res)