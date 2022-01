Energia: ministro Grecia, interconnettore EuroAsia consolida cooperazione con Cipro e Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista nei giorni scorsi al quotidiano "Kathimerini" il presidente cipriota Nikos Anastasiades ha osservato che, se il gasdotto EastMed risulterà non fattibile dal punto di vista pratico ed economico, Cipro sarà pronta a considerare progetti energetici alternativi insieme ai Paesi partner. Il presidente ha in questo modo commentato la posizione espressa nei giorni precedenti tramite un "non-paper" dagli Usa secondo cui il gasdotto EastMed potrebbe non essere economicamente fattibile. "C'è la volontà politica di attuare questo progetto", ha precisato comunque il presidente cipriota, nel caso invece dagli studi in corso emerga la fattibilità economica dell'EastMed. Secondo Anastasiades, infatti, Cipro ha firmato l'accordo transnazionale sul gasdotto EastMed con Grecia e Israele perché intende portare avanti il progetto "che è un sostegno alle nostre posizioni contro le pretese turche nella Zona economica esclusiva di Cipro". (segue) (Res)