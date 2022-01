Energia: ministro Grecia, interconnettore EuroAsia consolida cooperazione con Cipro e Israele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono più intenzionati a sostenere la costruzione del gasdotto EastMed per la distribuzione di riserve di gas naturale dal Mediterraneo orientale all’Europa. Secondo quanto riferito dai media greci, tra cui il quotidiano “Kathimerini”, la posizione di Washington ha rimosso uno degli elementi di pressione nei confronti della Turchia, da sempre contraria allo sfruttamento delle risorse del Mediterraneo orientale da parte della Grecia e di Cipro, costringendo Nicosia a ridefinirne le tattiche energetiche. Come sottolineano i media greci, la posizione degli Stati Uniti è una manifestazione delle preoccupazioni che sono emerse negli anni precedenti relative alla fattibilità economica del progetto e alla sua compatibilità con l’agenda verde della Casa Bianca. Cipro, Grecia e Israele hanno firmato nel gennaio 2020 un accordo “storico” per la costruzione del gasdotto del Mediterraneo orientale, considerato un progetto di interesse comune delle infrastrutture energetiche in Europa. Il piano prevede la realizzazione di un gasdotto sottomarino di 1.250 chilometri per trasferire tra i 9 e i 12 miliardi di metri cubi all'anno di gas offshore pompato nei giacimenti tra Israele e Cipro in Grecia, quindi in Italia e altri paesi dell'Europa sudorientale. In un commento a “Kathimerini”, un portavoce dell'ambasciata Usa ad Atene ha affermato che Washington sostiene fortemente l'integrazione energetica nel Mediterraneo orientale e il ruolo guida della Grecia. Il funzionario ha aggiunto che l'ambasciatore Geoffrey Pyatt incoraggerà l'ulteriore cooperazione dello schema 3+1 (Grecia, Israele e Cipro più gli Stati Uniti), che fornirà nuove strade per la diversificazione energetica. Il portavoce ha anche affermato che Pyatt ha ripetutamente espresso il forte sostegno di Washington a progetti come la prevista interconnessione elettrica dall'Egitto a Creta e la Grecia continentale e il proposto EuroAsia Interconnector che collegherà le reti elettriche di Grecia, Cipro ed Europa. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha confermato che gli Stati Uniti restano impegnati nel programma di cooperazione regionale 3+1 e considerano la sicurezza energetica dell'Europa una questione di sicurezza nazionale. Tuttavia, il portavoce ha osservato che Washington si sta concentrando su tecnologie energetiche pulite che prepareranno la regione del Mediterraneo orientale alla transizione verso una nuova era energetica. (segue) (Res)