Energia: ministro Grecia, interconnettore EuroAsia consolida cooperazione con Cipro e Israele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi media greci hanno riferito che la mossa della Casa Bianca sarebbe un segnale politico ad Ankara che in questi anni ha tentato di bloccare in ogni modo lo sfruttamento dei giacimenti del Mediterraneo orientale sostenendo che “qualsiasi progetto che prescinda dalla Turchia, che ha la costa più lunga del Mediterraneo orientale, e dai turco-ciprioti, che hanno uguali diritti sulle risorse naturali dell'isola di Cipro, non può avere successo”. L’emittente televisiva greca “Open” ha riferito che gli Stati Uniti sono convinti che la realizzazione del gasdotto possa causare tensioni regionali e quindi desiderano che gli attori rilevanti si concentrino su progetti in grado di portare stabilità politica. Inoltre Washington è interessato a vendere in Europa il proprio gas naturale liquefatto (Gnl) e non avrebbe interesse a sponsorizzare gasdotti concorrenti. (Res)