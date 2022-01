Estonia-Polonia: ministro Esteri Rau in visita a Tallin lunedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, sarà lunedì in Estonia per una visita ufficiale. Lo ha reso noto il suo dicastero in una nota. Durante la visita, Rau incontrerà il presidente estone Alar Karis, la premier Kaja Kallas e la ministra degli Esteri Eva-Maria Liimets. Con loro parlerà dello sviluppo delle relazioni bilaterali e della sicurezza regionale. Successivamente il capo della diplomazia di Varsavia parteciperà alla cerimonia di consegna di un’onorificenza polacca all’ex premier estone Siim Kallas. (Vap)