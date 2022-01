Milano: Comazzi (FI), prima di concedere nuove moschee si sgomberino quelle abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anziché concedere l'apertura di due nuove moschee il Comune dovrebbe sgomberare le tante realtà abusive che da tempo rappresentano un problema di sicurezza e ordine pubblico nei quartieri di Milano". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale a Milano. “Prima di inaugurare nuove moschee - prosegue l'azzurro - ritengo necessario che le comunità religiose sottoscrivano la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in cui viene chiesto tra le altre cose di garantire il rispetto per le donne e per le libertà fondamentali degli individui. In secondo luogo - continua - queste realtà devono dichiarare in maniera trasparente l'origine dei finanziamenti con cui si vorrebbe realizzare la moschea, oltre all'impegno di utilizzare la lingua italiana durante le cerimonie”. “Senza questi prerequisiti - conclude Comazzi - il Comune non deve concedere tali permessi, soprattutto in una zona come quella di via Padova dove esiste già un'alta concentrazione di moschee, con il rischio di creare una sorta di enclave". (Com)