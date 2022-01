Scuola: studenti protestano a Roma, tensioni con forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni a Roma durante la protesta degli studenti per ricordare Lorenzo Peralli, lo studente friulano morto nell'ultimo giorno di stage dell'alternanza scuola-lavoro. "Di scuola non si può morire": radunati dietro questo striscione gli studenti romani sono scesi in piazza per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Il corteo è partito nel pomeriggio da piazza dell'Esquilino ed è diretto a piazza Venezia. Alcuni momenti di tensione si sono registrati durante il percorso con un lancio di petardi contro gli agenti che, in tenuta antisommossa, non hanno accennato a cariche. Tra i fumogeni, inoltre, i manifestanti hanno anche lanciato vernice rossa contro gli agenti, intonando il coro: "Via, via la polizia". La manifestazione, promossa dalla sigla "La Lupa", come in altre città d'Italia, è stata organizzata per protestare contro la legge che prevede l'alternanza suola-lavoro. "Lo scorso anno sono morti 1400 lavoratori sul posto di lavoro, questa realtà tragica vuole essere normalizzata sin dalle nostre scuole con l'alternanza, non lo accettiamo: vogliamo il blocco immediato dei percorsi di alternanza", sostengono gli studenti. (Rer)