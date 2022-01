+Rifiuti: il Municipio XIII seguirà il XV, un atto d'Aula per dire no all'impianto a Casal Selce+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio XIII di Roma è pronto a seguire le orme di quanto fatto già nel Municipio XV e a dire no alla realizzazione del biodigestore a Casal Selce, zona alla periferia ovest della città. Nelle prossime settimane il parlamentino di via Aurelia, guidato dalla minisindaca del Pd, Sabrina Giuseppetti, con il sostegno della coalizione di centrosinistra, potrebbe votare un atto di contrarietà all'impianto. Interpellata da "Agenzia Nova" la presidente infatti spiega: "C'è da parte mia una forte contrarietà, come anche tante perplessità nella maggioranza municipale, all'ipotesi di un impianto a Casal Selce. Il motivo - aggiunge - è che il sito sorgerebbe nella Valle Galeria, territorio vicino a Malagrotta e che per anni ha pagato un forte prezzo dal punto di vista ambientale e della salute. Abbiamo sempre detto di no a nuovi impianti in quell'area di periferia che già sconta la mancanza di infrastrutture della mobilità e di servizi di urbanizzazione primaria". Non è escluso, dunque, che il consiglio municipale esprima la propria contrarietà con un atto d'Aula analogo a quello licenziato all'unanimità dal parlamentino del Municipio XV nelle scorse settimane: una risoluzione, presentata dalla maggioranza di centrosinistra e votata favorevolmente anche dalle opposizioni, per dire no all'impianto in zona Cesano Osteria nuova. (segue) (Rer)