+Rifiuti: il Municipio XIII seguirà il XV, un atto d'Aula per dire no all'impianto a Casal Selce+ (2)

22 luglio 2021

- "Siamo d'accordo con la rivoluzione impostata dal sindaco Gualtieri sul tema dei rifiuti", racconta il minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati del Pd. "Siamo a completa disposizione per la risoluzione del problema generale di Roma, ma va affrontato in maniera complessiva e non ripartendo dalla progettazione esistente dela vecchia giunta la quale, come è evidente, ha fallito. L'area individuata non è conforme a ospitare quell'impianto, non sopporterebbe un carico di 30 o 40 camion al giorno. Questo genere di impianti va fatto a ridosso del raccordo e delle vie ad alto scorrimento". Gli impianti di Casal Selce e di Cesano Osteria nuova, il primo nel Municipio XIII e il secondo nel Municipio XV, sono i due biodigestori che Ama si propone di realizzare con fondi da ottenere attraverso un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale l'azienda capitolina sta partecipando. Secondo il presidente Torquati "va rivalutato tutto il piano industriale di Ama". "Sono sicura che questa amministrazione, come promesso, debba risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti a Roma, ma dico attenzione a progettare impianti in una zona che ha già pagato. Io da presidente devo e voglio tutelare la qualità della vita dei cittadini. Chiederò al sindaco di venire qui a verificare la situazione", chiosa la presidente Giuseppetti. (Rer)