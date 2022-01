Milano: Fiom Cgil e Si Cobas in piazza con gli studenti, abolire la legge su alternanza scuola lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'alternanza scuola lavoro va cancellata o radicalmente cambiata. Questa è la posizione espressa da entrambe le sigle sindacali scese oggi in piazza a Milano a fianco dei collettivi studenteschi, Fiom Cgil e Si Cobas. "Le fabbriche sono piene non solo di lavoratori precari, ma anche di giovani studenti che corrono rischi altissimi, e non c'è una sufficiente forma di controllo", ha dichiarato Roberta Turi, segretaria di Fiom Cgil Milano, spiegando così il motivo della presenza oggi in piazza della sigla sindacale dei lavoratori metalmeccanici a fianco degli studenti in protesta dopo la morte di Lorenzo, avvenuta una settimana fa proprio durante alternanza scuola lavoro. "Quel che non si dovrebbe fare – ha aggiunto Turi - è mettere uno studente in alternanza scuola lavoro a lavorare a fianco degli altri operai, perché è evidente che non ha la preparazione, corre dei rischi, ed è evidente che c'è tutto un tema di salute e sicurezza non affrontato sufficientemente. Perciò siamo qua perché è una tragedia che colpisce tutti, e perché questo modello di alternanza scuola lavoro non funziona, e quindi o si cancella o di cambia radicalmente". Dello stesso avviso è anche Alessandro Zadra, coordinatore provinciale di Si Cobas Milano, che ha parlato di una legge da abrogare perché "non è possibile – ha affermato - che degli studenti vadano a lavorare gratis nelle fabbriche e vengano esposti a rischi di morte e infortunio e nel frattempo lavorano gratuitamente producendo ricchezza per le azienda". "Noi – ha aggiunto Zadra - riteniamo che la questione della sicurezza sul lavoro e del contrasto alle morti come causate dalla fame di profitto delle aziende, come quella di questo ragazzo, riguardi sia gli studenti che i lavoratori". (Rem)