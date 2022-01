Digitale: pubblicato il bando per il Polo Strategico Nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi il bando per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Psn). Lo ha comunicato una nota congiunta di Difesa Servizi, società in house del ministero della Difesa, e del dipartimento per la transizione digitale. La proposta per la creazione del Polo, su cui si basa la gara, è stata individuata dal dipartimento a dicembre 2021, secondo il modello di partenariato pubblico-privato. La procedura è affidata a Difesa Servizi in qualità di centrale di committenza. La proposta messa a gara prevede l’investimento di 723 milioni di euro da parte del soggetto aggiudicatario per l’erogazione di servizi di “public” e “private” cloud in grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità preposte su dati e servizi strategici. La gara europea, bandita con la vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), prevede l’affidamento della realizzazione e della gestione di un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale e idonea ad ospitare dati e servizi pubblici considerati critici o strategici, garantendo massima sicurezza, continuità e affidabilità. L’operatore economico selezionato dovrà costituire una società che sarà sottoposta alla disciplina nazionale in materia di golden power. La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 16 del 16 marzo 2022. Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito di Difesa Servizi all’indirizzo “difesaservizi.it/gare”. (segue) (Com)