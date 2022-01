Digitale: pubblicato il bando per il Polo Strategico Nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del Psn implementa la missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e ha l’obiettivo di portare il 75 per cento delle amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026. Tutte le amministrazioni centrali, le aziende sanitarie locali e le principali amministrazioni locali potranno attingere alle risorse economiche previste dalla Missione 1 del Pnrr per migrare i dati e i servizi verso il Psn. La sua creazione è uno dei tre obiettivi fondamentali previsti dalla Strategia Cloud Italia, insieme alla classificazione dei dati e dei servizi pubblici da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della pubblica amministrazione. (Com)