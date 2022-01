Migranti: Lituania ha già collocato 200 chilometri di filo spinato a confine con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha già collocato 200 chilometri di recinzione in filo spinato al confine con la Bielorussia per prevenire l’attraversamento illegale da parte dei migranti. Lo ha comunicato il governo di Vilnius in una nota sul suo sito web. “La concertina è stata già eretta nelle sezioni più vulnerabili ai flussi migratori”, si legge. La recinzione, secondo le informazioni dell’esecutivo, si allunga di quasi tre chilometri al giorno e la sua costruzione vede impegnati circa 600 lavoratori e 100 unità di macchinari pesanti. La costruzione di un totale di quasi 500 chilometri di barriera alla frontiera dovrebbe terminare il prossimo settembre, ma aree considerate prioritarie dovrebbero vedere la fine delle operazioni il 30 aprile.(Sts)