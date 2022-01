Vaccino: Ats Lombardia, accesso senza prenotazione per i bimbi da 5 a 11 anni in due centri il 29 e 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo fine settimana (sabato 29 e domenica 30 gennaio) i bambini dai 5 agli 11 anni potranno accedere anche senza prenotazione in 2 centri per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nelle province di Milano e Lodi: Cv Fieramilanocity (Milano, Viale L. Scarampo, Gate 6) dalle 8 alle 19, Cv Hub Fiera di Lodi (Lodi, Fiera San Grato, Via dell’Artigianato 1/3): dalle 8 alle 20. Lo comunica Ats Milano in una nota. Oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, saranno allestiti percorsi dedicati per i bambini che si presentano in accesso libero. I genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega dovranno portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino. L’iniziativa rientra nelle giornate open day organizzate da Regione Lombardia che coinvolgono 28 centri vaccinali su tutto il territorio regionale. (Com)