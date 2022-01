Giornata Memoria: Gualtieri con i giovani nel Municipio XII, "Roma non dimentica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi ha partecipato nel Municipio XII all'iniziativa "Il cammino della memoria", organizzato nell'ambito delle iniziative per commemorare l'orrore dell'olocausto. In un post su Facebook il sindaco scrive: "Con tante ragazze e ragazzi per il Cammino della memoria nei luoghi in cui si manifestò la violenza nazifascista e in quelli che oggi sono un simbolo della solidarietà della città. Roma non dimentica la Shoah e tramanda la memoria alle future generazioni". (Rer)