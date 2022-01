Imprese: Caltagirone presenterà propria lista per rinnovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società del gruppo Caltagirone "hanno maturato la decisione di presentare una propria lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, sebbene non sia stata ancora assunta una univoca determinazione circa la promozione di una lista cosiddetta lunga oppure corta". E' quanto si legge nella lettera inviata dal gruppo Caltagirone a Delfin e Fondazione Crt, per comunicare il recesso dal patto sulle azioni di Generali.(Rin)