- Il Piemonte oggi ha somministrato 42.231 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste 35.131, la larga maggioranza, sono state dosi booster. Nel frattempo, la Regione ha segnalato che oltre 2/3 dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Su 132 ricoveri, 99 riguardano pazienti no vax, 33 pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. (Rpi)