Argentina-Brasile: accordo con Fmi, ex presidente Lula si congratula con Fernandez

- L'ex presidente del Brasile, Luis Inacio "Lula" Da Silva, si è congratulato con Alberto Fernandez per l'accordo raggiunto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del credito Stand By di 45 miliardi di dollari. "Mi rallegra molto che il governo argentino, sotto la guida del mio amico Alberto Fernandez abbia raggiunto un accordo sul debito che protegge la sovranità e la possibilità di sostenere lo sviluppo e la giustizia sociale del popolo argentino", ha scritto Lula in un messaggio sul suo profilo Twitter. (segue) (Abu)