Tlc: ungherese 4iG rinuncia all’acquisizione della serba TeleGroup

- La società di telecomunicazioni con sede in Ungheria 4iG ha rinunciato all’acquisizione di TeleGroup, basata in Serbia. Lo ha reso noto 4iG in una nota pubblicata dal sito della Borsa di Budapest oggi. Le due compagnie si sono ritirate di comune accordo da un’intesa non vincolante in materia, che era stata raggiunta il 20 settembre 2021. L’accordo prevedeva l’acquisizione di una partecipazione del 70 per cento in TeleGroup e delle società sussidiarie, attraverso le quali opera, oltre che in Serbia, anche in Bosnia ed Erzegovina e Montenegro. Le parti in causa hanno convenuto che, in linea con i valori di entrambe, il modo migliore per continuare la loro collaborazione e cercare future cooperazioni è una partnership strategica nei Balcani nel campo delle tecnologie dell’informazione e di progetti infrastrutturali. (Vap)