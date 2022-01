Cina: mercato fondiario, entrate statali rallentano al 3,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha registrato un netto rallentamento delle entrate derivanti dalla vendita dei terreni, aumentate di appena il 3,5 per cento nel 2021. È quanto si legge sulla piattaforma “Channel News Asia”, che relaziona il dato alla crisi del comparto immobiliare e alla stretta normativa attuata da Pechino per impedire il contagio ad altri settori della vita economica. La scarsa predisposizione agli investimenti da parte dei privati ha ampliato la presenza nei mercati delle società immobiliari statali, che hanno dominato le aste dei terreni. Le acquisizioni da parte dei privati, scrive Fitch Ratings in un rapporto, “rimarranno in sordina, soprattutto nella prima metà del 2022, dal momento che i loro requisiti di finanziamento devono affrontare una significativa ripresa”. A pesare sul mercato fondiario sarà anche una diminuzione delle vendite di immobili residenziali, che Fitch stima per il 2022 intorno al 10-15 per cento. (Cip)