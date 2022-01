Quirinale: ecco le indicazioni di voto dei partiti per sesto scrutinio, accelerazione trattative per "candidato condiviso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Scheda bianca da parte di Movimento cinque stelle, Partito democratico, Liberi e uguali ed Italia viva in occasione del sesto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, in corso in questi minuti nell'Aula di Montecitorio. Il centrodestra, dal canto suo, si asterrà: ciò significa, dal punto di vista tecnico, che i grandi elettori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non ritireranno la scheda. E' quanto emerge dalle ultime riunioni delle forze politiche. Fonti del M5s segnalano, poi, che il leader pentastellato, Giuseppe Conte, "sta sentendo il centrodestra", dopo il fallimento della candidatura di Elisabetta Casellati, e che "si intensificano le trattative". Ambienti di FI fanno, infine, trapelare che le prossime ore saranno utilizzate per un confronto con i partiti del centrosinistra "per un candidato condiviso". (Rin)