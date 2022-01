Decreto Sostegni: Confturismo, misure per turismo solo risposta parziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il set di interventi e misure che il decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ha attivato per il turismo recepisce alcune delle richieste che Confturismo sollecita da tempo, ma è solo un punto di partenza. Giusta, quindi, la direzione ma è una riposta parziale e le risorse stanziate sono decisamente scarse. Non può esaurirsi qui l’azione di Governo a sostegno di uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e che rappresenta un vero asset strategico per il Paese. E’ quanto si legge in una nota di Confturismo-Confcommercio in merito al decreto Sostegni ter. Credito d’imposta sugli affitti, intervento straordinario, quasi a costo zero, degli ammortizzatori sociali, nuove erogazioni per le imprese che dovrebbero arrivare dal rafforzato Fondo unico per il turismo, sono tutte azioni importanti – prosegue la nota - anche se non esauriscono la nostra short list che include esenzione Imu, proroga delle moratorie sui crediti, riapertura ampia ai flussi internazionali, e altro ancora. Con le risorse – poche – che erano disponibili, si è fatto ciò che era possibile, ma traguardare gli interventi a 3 mesi, come previsto nel decreto, può essere solo un punto di partenza, considerato che la domanda, nella migliore delle ipotesi, segnerà incrementi apprezzabili solo a partire dal secondo semestre. Per il turismo la cosiddetta ripresa del 2021 non è mai arrivata, e si allontanano le prospettive per il 2022. (segue) (Com)